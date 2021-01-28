Полиция арестовала у Конгресса 71-летнего американца, в машине которого нашли оружие

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Полиция Вашингтона арестовала недалеко от здания Конгресса США 71-летнего американца Денниса Уэстовера, в машине которого обнаружили оружие и патроны к нему. Об этом сообщила в среду пресс-служба вашингтонской полиции.

"Житель штата Западная Вирджиния 71-летний Деннис Уэстовер был арестован в среду неподалеку от Капитолия США. В его машине были обнаружены два пистолета и 20 патронов", - отметили полицеские. Они добавили, что задержанный незаконно владел оружием и патронами. Уэстовер остановил свой автомобиль на перекрестке примерно в 500 м от здания Конгресса, когда к нему подъехала патрульная машина.

В прошлую пятницу у Белого дома арестовали 37-летнего жителя Техаса Масиаса Сантьяго. У него также обнаружили оружие и боеприпасы. Как отмечается в судебных документах, Сантьяго сказал полицейским, что ему "нужна информация об Овальном кабинете".

Ранее командующий Бюро Национальной гвардии США генерал-майор Уильям Уокер продлил пребывание бойцов подразделения в Вашингтоне до конца марта.

Как заявил в понедельник временно исполняющий обязанности министра Сухопутных войск США Джон Уитли, в столичном округе Колумбия будут оставаться в предстоящие как минимум полтора месяца до 5 тыс. бойцов Национальной гвардии. К инаугурации нынешнего президента США Джо Байдена, состоявшейся 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне, в американскую столицу перебросили около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии. При этом учитывались беспорядки, произошедшие на Капитолийском холме 6 января.

В среду Министерство внутренней безопасности США заявило о том, что повышенная угроза, связанная с применением насилия, в настоящее время остается в Соединенных Штатах, она, вероятно, сохранится в ближайшие недели.