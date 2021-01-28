Генсек ООН: ситуацию в Сирии сдвинет с мертвой точки диалог между властями и оппозицией

ООН, 28 января. /ТАСС/. Диалог между властями Сирии и оппозицией может позволить сдвинуть ситуацию в стране с мертвой точки. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его мнению, "есть позитивные сигналы относительно того, что режим прекращения огня в Сирии в той или иной мере соблюдается". "Правда в том, что мы в какой-то степени зашли в тупик", - добавил Гутерриш.

По его словам, властям и оппозиции нужно начать диалог, "чтобы сдвинуться с этой мертвой точки". Как отметил генсек ООН, это "единственный способ уменьшить иностранное влияние" на ситуацию в арабской республике.

Он считает, что сторонам в Сирии "следует серьезно обсудить будущее", в том числе вопросы, касающиеся проведения выборов, конституции и прав человека.

"Искренне надеюсь, что сирийцы осознают необходимость двигаться в данном направлении. ООН сделает все возможное для содействия этому", - заверил Гутерриш.