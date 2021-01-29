Суд в Парагвае постановил задержать оппозиционного лидера по делу о махинациях

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 января. /ТАСС/. Парагвайская судья Синтия Ловера в четверг постановила взять под стражу лидера оппозиционной Подлинной либерально-радикальной партии Эфраина Алегре, обвиняемого по делу о махинациях, за невыполнение предписания суда.

В эфире радиостанции Noticias de Paraguay Ловера пояснила, что Алегре отказался заплатить залог, который был назначен ему судом в качестве обеспечительной меры на время проведения расследования. "В случае невыполнения решение суда отменяется и постановляется задержать обвиняемого, что и случилось в данном случае", - сказала судья.

Алегре сам сдался полиции в этот же день. В обращении, которое он опубликовал в Facebook, политик назвал себя жертвой преследования "со стороны мафии во главе с [президентом] Марио Абдо Бенитесом и [экс-президентом] Орасио Картесом".

Алегре обвиняется в подделке документов, подтверждающих расходы на предвыборную кампании перед выборами президента в 2018 году. За оппозиционера тогда проголосовало 43,04%, за победившего Абдо Бенитеса - 46,42%.