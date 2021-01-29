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Талибы обсудили с Кабуловым вывод участников движения из-под санкций ООН

Как сообщил представитель талибов, российский дипломат "поддерживает это желание"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Делегация катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) обсудила на встрече со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором Второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым вопросы исключения членов движения из санкционных списков СБ ООН. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель движения Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

"Вчера мы обсудили этот вопрос с его превосходительством Кабуловым. Он тоже поддерживает желание об исключении из санкционных списков", - сказал он.

Встречу с делегацией катарского политического офиса движения талибов в четверг провел спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Как сообщили в МИД РФ, российская сторона выступила за скорейший запуск содержательных межафганских переговоров, ведущих к прекращению гражданской войны и формированию эффективного государственного руководства. Представители талибов выступили в поддержку активных усилий Москвы на треке национального примирения, добавили в дипведомстве.

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