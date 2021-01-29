В Республиканской партии заявили, что по-прежнему нуждаются в Трампе

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Республиканская партия США по-прежнему нуждается в бывшем президенте страны Дональде Трампе и в его влиянии на избирателей. Об этом, как сообщила в четверг вечером газета Politico, заявил член Национального комитета Республиканской партии Джонатан Барнетт.

"Мы нужны друг другу. Вне всякого сомнения, он нам нужен, как и его вклад и его избиратели. Но и он в нас нуждается. Вместе мы все уладим", - приводит его слова издание. Газета отметила, что спустя несколько недель после попытки захвата сторонниками Трампа здания Конгресса США 6 января "высокопоставленные республиканцы вновь пытаются подружиться с бывшим президентом, сохраняя при этом определенную дистанцию".

Politico напомнила, что сразу после беспорядков в американской столице 6 января лидеры республиканцев отвернулись от Трампа и даже осудили его за поддержку действий манифестантов. Но это было тогда, указывает издание. Сейчас же Республиканская партия предпринимает деликатные усилия по сохранению Трампа и базы его избирателей без демонстрации какой-либо признательности ему. Партия опасается, что без сотрудничества Трампа она лишится колоссальных финансовых пожертвований в период, когда она начинает подготовку к промежуточным выборам, на которых она надеется вернуть себе большинство в обеих палатах Конгресса.

"То, что мы наблюдаем, не является каким-то шокирующим изменением, - пояснил изданию неназванный стратег Республиканской партии. - [Просто] нет никакой выгоды в ведении этой войны [с Трампом], если вы хотите иметь будущее в политике".

Исходя из этого, утверждает газета, председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел уклончиво ответила в минувшую среду на вопрос агентства Associated Press о том, обратится ли руководство партии к Трампу с предложением выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

"Партия должна сохранять нейтралитет, - сказала она. - Я не буду никого призывать участвовать или не участвовать в выборах 2024 года". Таким образом, подчеркнула газета, вопрос остается открытым, равно как и остаются неопределенными планы партии в отношении Трампа на предстоящих через два года промежуточных выборах. "Они все еще обсуждаются, и мы работаем с нашими членами по различным возможным вариантам продвижения вперед", - заявила Politico член Национального комитета Республиканской партии Мишель Фиоре.