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Кризис в Белоруссии

Жалобы на действия силовиков в ходе протестов в Белоруссии рассмотрят к лету

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что таких жалоб несколько сотен и все они на особом контроле

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все жалобы пострадавших от действий силовиков во время протестов в республике будут рассмотрены к лету. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА.

"Если честно, я не знаю детально, в какие часы и дни это будет завершено, но я уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами. Мне кажется, половину, генпрокурор докладывал, уже разобрали", - сказал глава республики на встрече со студенческой молодежью.

По его словам, таких жалоб несколько сотен, и все они на особом контроле. "Мы эти жалобы объединили. Они находятся под контролем определенных групп следователей. То есть они не разбросаны по всей стране. И мы их рассматриваем", - отметил Лукашенко.

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