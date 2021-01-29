США заявили о желании укрепить и продлить срок ограничений по ядерной сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. США хотят укрепить и продлить срок ограничений в рамках ядерной сделки с Ираном, а также распространить ее действие и на иную деятельность Тегерана. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент [Джо Байден] дал ясно понять, что он считает, что благодаря дипломатическим усилиям США должны стремиться продлить и укрепить связанные с ядерным оружием ограничения в отношении Ирана и решить другие вопросы, вызывающие обеспокоенность", - сказала она. При этом Псаки дала понять, что пока фактически преждевременно говорить о контактах Байдена и руководства Ирана.