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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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США заявили о желании укрепить и продлить срок ограничений по ядерной сделке с Ираном

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон хочет распространить ее действие и на иную деятельность Тегерана

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. США хотят укрепить и продлить срок ограничений в рамках ядерной сделки с Ираном, а также распространить ее действие и на иную деятельность Тегерана. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент [Джо Байден] дал ясно понять, что он считает, что благодаря дипломатическим усилиям США должны стремиться продлить и укрепить связанные с ядерным оружием ограничения в отношении Ирана и решить другие вопросы, вызывающие обеспокоенность", - сказала она. При этом Псаки дала понять, что пока фактически преждевременно говорить о контактах Байдена и руководства Ирана.

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