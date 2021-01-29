Президент Украины пригласил главу Еврокомиссии на саммит "Крымской платформы" в Киеве

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен принять участие в учредительном саммите формата "Крымская платформа", проведение которого запланировано на август в Киеве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба президентского офиса, ссылаясь на телефонный разговор Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен.

"Зеленский подробно ознакомил Урсулу фон дер Ляйен с инициативой учреждения "Крымской платформы" и пригласил ее принять личное участие в учредительном саммите, который состоится в августе 2021 в Киеве", - отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на первом саммите так называемой крымской платформы будет рассмотрен лишь вопрос передачи Крыма под украинскую юрисдикцию и что он готов пригласить на него делегацию России.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины и защиту прав жителей полуострова, которые, по мнению Киева, подвергаются преследованиям. Зеленский заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции.

В Москве неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма давно закрыт и не подлежит обсуждению. В декабре 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил журналистам, что пересмотр вопроса о принадлежности полуострова "никак не может обсуждаться". В свою очередь в Крыму идею Зеленского о возвращении в состав Украины сравнили с мечтой о полетах на Луну. Так, по словам председателя государственного совета республики Владимира Константинова, "это нереальная идея, <…> это все равно, что иметь в приоритете полеты на Луну".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.