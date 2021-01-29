В США заявили, что примут решения по Афганистану, изучив выполнение талибами мирной сделки

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Новая администрация США примет решения о дальнейших действиях в отношении американского воинского контингента в Афганистане после тщательного изучения вопроса о том, как радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) выполняет условия договоренности о мире. Об этом сообщил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В Афганистане действует унаследованное нами (нынешним американским правительством - прим. ТАСС) соглашение между США и [движением] "Талибан". Это соглашение содержит крайний срок вывода остающихся 2,5 тыс. американских сил из Афганистана к 1 мая. Это соглашение также предъявляет ряд значительных условий [движению] "Талибан", - сказал советник президента Джо Байдена.

"Чем мы сейчас занимаемся, - отметил Салливан, - так это пристальным изучением того, в какой степени "Талибан" в действительности выполняет эти три [основных зафиксированных в договоренности] условия". "В этом контексте мы примем решения о конфигурации наших сил и нашей дипломатической стратегии [в отношении Афганистана] на перспективу", - подчеркнул помощник главы американской администрации. Условия, о которых он упомянул, требуют от талибов разрыва связей с террористическими группировками, прекращения вылазок и участия в переговорах с властями в Кабуле.

По словам Салливана, администрация Байдена активно поддерживает идею "справедливого и прочного политического урегулирования в Афганистане". В связи с этим Вашингтон выступает за межафганские переговоры и поддерживает их, заверил представитель Белого дома.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.