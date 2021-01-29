США заявили, что хотят сотрудничать с Россией по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Новая американская администрация считает, что определенные шаги России представляют угрозу США, но одновременно добивается налаживания сотрудничества Москвы и Вашингтона в сфере стратегической стабильности. С таким заявлением выступил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент [США Джо] Байден применяет трезвый, здравомыслящий и практический подход к этим отношениям. Они будут бросающими вызов и сложными, так как Россия представляет угрозу по многочисленным измерениям. Часть доставшегося мне наследия в действительности заключается в необходимости заниматься тем, как отвечать эффективно на некоторые эти угрозы и вызовы", - утверждал Салливан.

"Однако <...> нам также весьма необходимо заниматься фундаментальным вопросом стратегической стабильности между двумя значительными ядерными державами", - отметил советник американского лидера на интернет-семинаре. При этом он подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, договоренность о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - "это не конец истории, это начало истории, того, что должно быть серьезными, устойчивыми переговорами по всему спектру ядерных вызовов и угроз" и "иным возникающим вызовам в сфере безопасности".

"Так что мы должны быть в состоянии и навязывать цену и последствия за агрессивное поведение России и угрозы США и их союзникам, и одновременно вести вызывающие доверие и серьезные трезвые переговоры с ними по жестким вопросам стратегической стабильности. И в этом и заключается подход [к России], который будет применять нынешняя [американская] администрация", - сказал помощник Байдена по нацбезопасности.

"Часть доставшегося мне наследия в действительности заключается в необходимости заниматься тем, как отвечать эффективно на некоторые эти угрозы и вызовы. Будь то хакерская атака [через программное обеспечение] SolarWinds или отравление, применение в отношении [Алексея] Навального химического оружия. Или сообщения о денежных вознаграждениях за головы войск США в Афганистане. А также, если уж на то пошло, продолжение вмешательства в американскую демократию, включая вмешательство в президентские выборы 2020 года", - утверждал Салливан. По его словам, нынешние американские власти "изучат эти вопросы", постараются докопаться до сути в каждом из них. "И затем мы определим, каким образом реагировать, когда и как мы решим", - сказал советник Байдена.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне категорически отвергала утверждения о том, что предлагала денежные вознаграждения боевикам в Афганистане, готовым совершать нападения на войска коалиции во главе с США, о причастности Москвы к кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также о вмешательстве в американские избирательные процессы. Россия также отвергала утверждения западных политиков по ситуации с Навальным.