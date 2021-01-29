В США заявили о важности реформ для противостояния идеологическому вызову со стороны Китая

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны заняться серьезным обновлением своей собственной политической и экономической системы, чтобы противостоять вызову со стороны Китая, предлагающего альтернативную модель общественного устройства. Такое мнение высказал в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом мира.

"Во-первых, необходимо признать, что Китай, по сути, утверждает, что китайская модель лучше американской модели. И они указывают на сбои и разногласия внутри США и говорят: "Посмотрите на это. Их система не работает, а наша система работает". И в последние несколько лет все чаще можно было услышать, как их руководство, в том числе на самом высоком уровне, все более открыто выступало в таком ключе", - считает он. "Это четкое заявление о том, что существует альтернатива модели демократии с рыночной экономикой, которую представляют собой США", - добавил Салливан.

В связи с этим, чтобы конкурировать с Китаем, по его мнению, США необходимо исправить существующие недостатки и провести внутренние реформы. "Первым шагом <...> внутреннего обновления должно стать обновление фундаментальных основ нашей демократии, и это касается всего: начиная от самой нашей демократической системы и заканчивая вопросами расового неравноправия, экономического неравенства", - признал помощник президента.

Другим шагом, который США должны предпринять для успешного соперничества с Китаем, по его словам, является повышенная координация действий с "демократическими союзниками и партнерами". Кроме того, особую роль должно играть развитие новых технологий. Вопрос, по мнению Салливана, заключается в том, "кто будет лидировать в мире в сфере ключевых новых технологий будущего: искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, биотехнологий, чистой энергетики". В дополнение к этому Вашингтон должен быть готов к решительным действиям, "чтобы заставить Китай нести издержки за то, что он делает в Синьцзяне, в Гонконге, а также <...> за угрозы в отношении Тайваня".