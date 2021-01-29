Гражданину КНР грозит до 20 лет тюрьмы в США за поставки запрещенной аппаратуры

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Власти США предъявили обвинение китайскому гражданину за нарушение правил экспорта американской аппаратуры в КНР. Как сообщает в пятницу пресс-служба Министерства юстиции США, мужчине может грозить до 20 лет тюрьмы.

Речь идет о поставках в Китай произведенных в США усилителей мощности - товара, который "может иметь военное применение". Гражданина КНР обвиняют в "преступном сговоре в период с 2012 по 2015 год с целью нарушения экспортных законов США". По версии американской стороны, обвиняемый предоставил производителю в США ложные сведения о том, что "его клиент будет использовать усилители мощности в Гонконге, хотя на самом деле <...> знал, что эти товары будут незаконно переправлены из Гонконга в [материковый] Китай".

В ведомстве отмечают, что базирующаяся в Сингапуре компания Avnet Asia, в которой мужчина работал, согласилась выплатить властям США компенсацию за действия своего сотрудника общей суммой почти в $3,2 млн.

"То, что Китай не может создать сам, он нелегально приобретает у других. Это еще один пример того, как связанное [с КНР] лицо действует с целью поддержки враждебных интересов Китая", - утверждает помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности.