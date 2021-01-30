NYT: в США выбрали сотрудника ЦРУ, который будет знакомить Байдена с данными разведки

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс выбрала сотрудника, который будет ежедневно представлять американскому лидеру Джо Байдену последние сведения, полученные спецслужбами страны. Это будет делать аналитик ЦРУ США Морган Мьюр, выполнявший аналогичные обязанности, когда главой американской администрации был Джордж Буш - младший, сообщила в пятницу газета The New York Times.

По словам источников издания, Мьюр в течение трех лет входил в число сотрудников, которые вели соответствующие брифинги для Буша-младшего, являющегося республиканцем. "Необычно и, возможно, беспрецедентно то, что аналитик ЦРУ во второй раз становится ведущим брифингов для президента", - констатируется в материале. Как отмечает газета, подобрать того, кто знакомил бы Байдена с данными разведки, было особенно трудно, поскольку новый американский лидер, представляющий Демократическую партию, "обладает глубокими знаниями о внешней политике".

По сведениям издания, Мьюр, в частности, известен тем, что предоставляет информацию исключительно точно, а также дает понять, если у спецслужб нет полной уверенности по тому или иному вопросу. Считается, что он имеет большой опыт, отличается беспристрастностью и не склонен руководствоваться политическими предпочтениями.

Как полагают источники, Мьюр будет подробно излагать Байдену полученную спецслужбами информацию, а Хейнс в случае необходимости будет делать комментарии и представлять происходящее в более широком контексте. Мьюр также будет курировать ряд вопросов, касающихся взаимодействия между различными разведывательными службами США.

"Он является лучшим аналитиком в разведывательном сообществе", - отметил, говоря о Мьюре, Майкл Морелл, который при 44-м президенте США Бараке Обаме был заместителем руководителя ЦРУ, а также дважды становился исполняющим обязанности главы этого управления. "Он лучший ведущий брифингов в разведсообществе", - добавил Морелл. Он выразил уверенность в том, что Мьюр "будет требователен" по отношению к сотрудникам спецслужб, отвечающим за подготовку материалов, с которыми знакомят президента США.

Как заявила на прошлой неделе на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден поручил американским спецслужбам провести "полную оценку" приписываемого России вмешательства в выборы в Соединенных Штатах, масштабной хакерской атаки на правительственные ведомства страны, а также ситуации вокруг Алексея Навального.