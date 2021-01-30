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Выход США из Договора по открытому небу

Глава МИД Швеции в разговоре с Блинкеном призвала США вернуться в ДОН

Анн Линде надеется, что Россия тогда тоже решит остаться в договоре

СТОКГОЛЬМ, 30 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, являющаяся действующим председателем ОБСЕ, в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу призвала США вернуться в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом Линде сообщила в интервью агентству TT.

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"Я призвала Соединенные Штаты вернуться в ДОН", - отметила она. Министр надеется, что Россия тогда тоже решит остаться в договоре.

Анн Линде стала одной из первых иностранных коллег, с которым Блинкен провел переговоры после его назначения госсекретарем. В разговоре речь шла о председательстве в ОБСЕ.

"Я очень рада, что теперь с американской стороны появилось совершенно новая заинтересованность участвовать в таком многостороннем сотрудничестве, - пояснила Линде. - Был дан сигнал, и теперь это сделал Энтони Блинкен, о заинтересованности к активному участию в международном сотрудничестве".

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ШвецияСШАРоссияВыход США из Договора по открытому небуБлинкен, Энтони
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