Ливия получит от ВОЗ вакцины от коронавируса до конца февраля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Ливия договорилась со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о покупке вакцины от коронавируса, она поступит до конца февраля. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтыг по итогам визита в Москву.

"Уже договорились с ВОЗ по поводу покупки вакцины от коронавируса. Именно ВОЗ будет закупать вакцины, а не Ливия напрямую, - сказал он. - [Мы] уже заплатили треть суммы ВОЗ, чтобы треть жителей Ливии получили уже вакцины от коронавируса до конца февраля".

Майтыг отметил, что пока не известно, какая именно вакцина поступит в Ливию. "[Вакцину] выберет организация. У них несколько видов вакцин, и они выбирают", - пояснил собеседник агентства.

Межливийский диалог

Итогом работы по налаживаю межливийского диалога должно стать единое правительство, единый флаг и единая армия, заявил Майтыг.

Собеседник агентства дал высокую оценку усилиям главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс. "То, что она смогла зафиксировать дату выборов на 24 декабря, означает, что была проделана очень хорошая работа, - пояснил Майтыг. - [Ценим] ее старания, такие, например, как [межливийская военная] комиссия в формате "5+5", режим прекращения огня и то, что она смогла доказать, что ливийцы могут сами общаться друг с другом. Это была непростая работа".

"Есть много препятствий, но для меня самое главное - чтобы после этого, после всей этой работы получилось одно единое правительство, единая армия, единый флаг. И чтобы Ливия и ливийцы объединились", - подчеркнул он.