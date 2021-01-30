Посол США заявил, что отношения Москвы и Вашингтона не нуждаются в перезагрузке

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. США и Россия должны поддерживать друг друга, нет необходимости в перезагрузке отношений двух стран, заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь".

"Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке [отношений США и России] нет <…> Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет - они возникли в начале 19-го века, когда Российская Империя признала Соединенные Штаты, в то время молодое государство. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог и продолжаем это делать", - сказал он.

Салливан отметил, что у США и России есть расхождения. "Совсем недавно, на этой неделе, вы слышали, как президент [Джо] Байден сказал, что у нас с правительством России есть серьезные разногласия. Все они хорошо известны, и некоторые из этих вопросов мы можем сегодня обсудить", - сказал он. В частности, по словам Салливана, по вопросу договора СНВ-3 у правительств обеих стран "наметился прогресс".

Посол также добавил, что, несмотря на разногласия, отношения двух стран сейчас лучше, чем в годы холодной войны. "Связи между гражданами США и России сейчас гораздо более многоплановы, чем 30-40 лет назад, когда мои предшественники, послы США, работали в условиях напряженных отношений с Советским Союзом. Таким образом, наш диалог продолжается. Мы продолжаем взаимодействовать с правительством России по самым разным вопросам", - отметил он.

Об обмене информацией

Вашингтон готов предоставлять Москве информацию, которая помогает предотвратить теракты, вне зависимости от состояния диалога между двумя странами в сфере безопасности, заявил Салливан.

"Есть примеры сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Я также знаю, что это важно для правительств обеих наших стран. Если помните, больше года назад президент [Владимир] Путин позвонил президенту [Дональду] Трампу, чтобы поблагодарить своего американского коллегу за предоставленную нами информацию, которая помогла предотвратить серьезный теракт в России.<...> Мы всегда будем так поступать, независимо от состояния наших отношений, несмотря на отсутствие в настоящее время открытого диалога по борьбе с терроризмом, который мы раньше вели, но который был прекращен", - сказал дипломат.

17 октября 2019 года директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что США поделились с Россией информацией о ряде конкретных лиц, готовивших террористические преступления в РФ, в рамках постоянных контактов спецслужб на антитеррористическом направлении. Он подчеркнул, что такой обмен происходит не первый раз. Так, ранее США оказали содействие в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге в 2017 году, Россия помогала США в расследовании теракта на марафоне в Бостоне.