Посол США: Москва и Вашингтон ведут серьезный диалог по теме иранской ядерной сделки

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российская и американская стороны серьезно и содержательно обсуждают проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь".

Он отметил, что администрация США в настоящее время рассматривает ситуацию с иранской ядерной сделкой. "Это вопрос чрезвычайно сложный, я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне его очень тщательно изучают, но это только один пример области, в которой США и Россия ведут серьезный, содержательный диалог", - сказал американский дипломат.

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Тегеран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний американский президент Джо Байден ранее неоднократно заявлял о готовности обеспечить возвращение США в СВПД.