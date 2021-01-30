Посол США заявил, что ситуация с Навальным должна обсуждаться на международных площадках

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Алексея Навального не входит в сферу двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, но должна обсуждаться на международных площадках. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь".

"Этот вопрос, безусловно, должен обсуждаться Соединенными Штатами и Россией. Но он также должен обсуждаться на многосторонней платформе, например, в Организации по запрещению химического оружия, - сказал посол. - Что касается вопросов в области прав человека, <...> если это было покушение на убийство, на лишение человека жизни, а затем, после выздоровления, арест непосредственно по возвращении в Россию, - это вызывает у нас озабоченность с точки зрения соблюдения прав человека".

В то же время дипломат отметил, что ситуация вокруг Навального не входит в сферу двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а позиция США и других западных партнеров Вашингтона по ней неоднократно публично озвучивалась.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 10 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Московской области оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что комментарии западных политиков по поводу возвращения Навального на родину призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны. Он отметил, что комментарии со стороны Запада "идут под копирку".