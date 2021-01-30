Зеленский ввел меры для исключения угроз в атомной энергетике Украины

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности. Об этом в субботу сообщила пресс-служба офис главы украинского государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ <...>, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности", - говорится в сообщении.

В решении СНБО правительству Украины дан ряд распоряжений. В частности, внести в Раду законопроект о механизмах обеспечения регулирующими мощностями во время ввода объектов возобновляемой электроэнергетики, представить проект закона о государственной программе обращения с радиоактивными отходами и об особом статусе зоны специального промышленного использования под Чернобылем. От правительства также требуют осуществить сопровождение в Раде документов об урегулировании ситуации на оптовом рынке электроэнергии, а также принять меры для ввода в эксплуатацию первого комплекса централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива.

Правительство также должно до 1 апреля утвердить концепцию программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года и принять ее в течение шести месяцев. "Программа должна обеспечить финансирование развития уранодобывающего и ураноперерабатывающего предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", - пояснили в офисе Зеленского.

Проблемы отрасли

На Украине атомная энергетика столкнулась сразу с рядом проблем. Например, 22 января несколько крупных предприятий отрасли обратились к правительству страны с просьбой содействовать срочному погашению задолженности перед оператором АЭС компанией "Энергоатом", назвав ситуацию с финансированием критической. В обращении руководители компаний указывали на приостановку своих проектов, об угрозах закрытия и других серьезных проблемах.

В декабре несколько акций протеста провели работники предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" - единственного на Украине предприятия по добыче и переработке урановой руды. Комбинат оказался в простое, а коллектив - без зарплаты. Простой мог в конечном итоге обернуться экологической катастрофой, однако 12 января предприятие возобновило работу, несмотря на то, что часть проблем решена не была.

Трудности в отрасли связаны и с политическими приоритетами украинской власти. После госпереворота в 2014 году новое руководство страны объявило о планах отказаться от российского топлива и перейти на топливо американской компании Westinghouse. Но использование в построенных по советским проектам реакторах украинских АЭС американских топливных сборок ранее приводило к внеплановым остановкам и длительному ремонту. В конце 2018 года стало известно, что украинская компания "Энергоатом" и российская ТВЭЛ продлили контракт на поставку ядерного топлива до 2025 года. В "Росатоме" отмечали, что ТВЭЛ продолжит гарантированно обеспечивать по имеющемуся контракту украинские АЭС.

Кроме того, в 2010 году правительство Украины утвердило ТВЭЛ победителем конкурса на строительство завода по производству ядерного топлива. В 2014 году реализация проекта была приостановлена по инициативе украинских властей. Затем на Украине рассматривался вариант строительства завода с участием Westinghouse, однако эта идея так и не была воплощена в жизнь.