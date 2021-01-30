Делегации Азербайджана, России и Турции осмотрели совместный мониторинговый центр

КИЯМАДДИНЛИ /Азербайджан/, 30 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу ознакомились с инфраструктурой и порядком работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в нагорнокарабахском регионе, передает в субботу корреспонденту ТАСС.

В завершении торжественных мероприятий главы делегаций высадили деревья на памятной алее.

30 января 2021 года на территории Азербайджана в районе населенного пункта Киямаддинли начал работу Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.

Личный состав совместного центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые лини связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.

Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.