СМИ: пять человек погибли при подрыве автомобиля в Африне

ТАСС, 30 января. По меньшей мере пять человек погибли, 13 получили ранения в результате подрыва автомобиля в субботу в сирийском Африне. Об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, заминированный автомобиль взорвался днем в одном из промышленных районов города, в результате чего погибли пять мирных жителей, в том числе один ребенок, еще 13 получили ранения. Как отмечает агентство, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В 2018 году в рамках военной операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" турецкие войска оккупировали регион Африн, находящийся в 65 км от Алеппо. С тех пор курды не прекращают нападения на турецких военнослужащих и боевиков сирийской оппозиции.