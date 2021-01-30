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Пандемия COVID-19

Власти Аргентины продлили карантинные ограничения до конца февраля

Всего в республике выявили более 1,9 млн случаев заражения коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 января. /ТАСС/. Правительство Аргентины приняло решение продлить режим обязательного социального дистанцирования, введенного из-за распространения коронавируса, до 28 февраля. Соответствующий указ был опубликован в субботу в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

"Режим обязательного превентивного социального дистанцирования будет действовать с 1 февраля по 28 февраля включительно", - говорится в документа. Действие прошлого продления карантинных ограничений истекало 31 января.

Режим социального дистанцирования в Аргентине включает в себя запрет на собрание более 20 человек в закрытых помещениях и более 100 на открытом воздухе, а также на работу кинотеатров, театров и ночных клубов.

Карантин на всей территории Аргентины был введен 20 марта прошлого года, со временем ограничения были смягчены. К настоящему моменту в стране было выявлено более 1,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 47,7 тыс. человек.

Теги
АргентинаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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