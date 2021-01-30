Делегация Южного переходного совета Йемена намерена в Москве обсудить кризис в республике

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Делегация Южного переходного совета (ЮПС) Йемена направляется в Москву для обсуждения с российским руководством кризиса в республике. Об этом сообщил в субботу ТАСС официальный представитель ЮПС Али аль-Катири. По его словам, делегация вылетает в РФ 31 января.

Как в свою очередь сообщил ТАСС представитель президиума совета Низар Хейсам, делегацию возглавит председатель ЮПС Айдарус аз-Зубейди. В российской столице запланированы встречи "с рядом официальных лиц для обсуждения перспектив урегулирования кризиса", отметил он.

"Южный переходный совет Йемена призывает к скорейшему завершению реализации Эр-Риядского соглашения в вопросах, касающихся вооруженных сил и безопасности, - отметил аль-Катири. - Совет также призвал на состоявшемся в субботу заседании президиума ускорить процесс назначения губернаторов провинций и руководителей местных управлений безопасности для решения общественных задач, а также поддержать единое правительство для выполнения его главных задач - борьбы с коррупцией и стабилизации общей ситуации в различных провинциях".

О соглашении

Согласно подписанному в ноябре 2019 года в Эр-Рияде соглашению, правительство в Йемене формируется из 24 министров, которые в равной степени представляют юг и север страны. Стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их Минобороны и МВД, а также объединить усилия под руководством аравийской коалиции с целью противостояния хуситам и террористическим группировкам "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Тогда эта инициированная саудовцами сделка на время успокоила ситуацию на юге страны, после того как в августе того же года южане захватили Аден и ряд регионов в соседних провинциях.

Однако позднее стороны вновь погрязли в распрях, которые спровоцировали новый виток насилия и привели к тому, что в 2020 году ЮПС объявил о самоуправлении в контролируемых им районах, в том числе в Адене, введя на этих территориях режим чрезвычайного положения. Успокоить ситуацию и вернуть ЮПС к переговорам с правительством саудовцам удалось только к концу июня. В то же время формирования сторон неоднократно вступали в вооруженные столкновения, в которых были погибшие и раненые.

В декабре 2020 года коалиция под командованием Саудовской Аравии объявила, что военная составляющая соглашения между ЮПС и признанным международным сообществом правительством Йемена практически полностью реализована. Тогда же было объявлено, что ЮПС и поддерживающий президента Абд Раббо Мансура Хади кабмин окончательно согласовали вопросы создания нового единого правительства.

Конфликт в Йемене

В августе 2014 года началось противостояние йеменских властей в лице президента Абд Раббо Мансура Хади и его сторонников с представителями движения "Ансар Аллах" (хуситы). Впоследствии хуситы захватили столицу страны Сану и позднее сформировали свое параллельное правительство. Президент с членами его кабмина вынуждены были перебраться в Аден, а в настоящее время большую часть времени проводят в Эр-Рияде. В наиболее активную фазу противоборство перешло с вторжением в Йемен в марте 2015 года саудовской коалиции.

Продолжающийся конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.