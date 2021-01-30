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Зеленский сообщил об освобождении шести украинских моряков из плена в Нигерии

Членов экипажа грузового судна Stevia удерживали в плену полтора месяца

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Граждане Украины из экипажа грузового судна Stevia, которых в декабре прошлого года пираты взяли в заложники у берегов Нигерии, освобождены и находятся в безопасности. Об этом в субботу сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня освобождены шесть украинских моряков - члены экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии", - написал он в Instagram. Свое сообщение Зеленский сопроводил фотографией освобожденных моряков.

Грузовое судно Stevia, шедшее под флагом Камеруна из Порт-Харкорта (Нигерия) в Абиджан (Кот-д'Ивуар), 16 декабря прошлого года у берегов Нигерии захватили пираты. Как сообщал тогда специализирующийся на вопросах безопасности в море портал Dryad Global, нападение произошло в 28 милях к юго-западу от нигерийского порта Брасс. В плен попали восемь членов экипажа. После нападения судно дрейфовало в районе инцидента, ожидая помощи. В Министерстве иностранных дел Украины 19 декабря сообщали, что шестеро моряков из экипажа этого судна имеют украинское гражданство.

Теги
УкраинаНигерияЗеленский, Владимир Александрович
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