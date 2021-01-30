Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

БАКУ, 30 января. /ТАСС/. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил в субботу с замминистра национальной обороны Турции Юнусом Эмре Караосманоглу вопросы военно-технического сотрудничества двух стран и деятельность российско-турецкого совместного мониторингового центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

"Закир Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между двумя странами, основанное на дружественных и братских отношениях, успешно развивается и укрепляется.<...> Cтороны отметили необходимость наращивания усилий в этом направлении, в частности в сфере военно-технического сотрудничества и проведения совместных учений. Было отмечено, что военные учения между Азербайджаном и Турцией наряду с повышением профессионализма личного состава армий обеих стран служат поддержанию мира, безопасности и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Азербайджанский министр выразил надежду на то, что российско-азербайджанский совместный мониторинговый центр, развернутый на территории Агдамского района Азербайджана, "осуществляя плодотворную деятельность, будет контролировать выполнение достигнутых договоренностей и внесет вклад в обеспечение долгосрочного мира в регионе".

Замминистра национальной обороны Турции прибыл в Азербайджан для участия в открытии российско-турецкого совместного мониторингового центра.

30 января 2021 года на территории Азербайджана в регионе населенного пункта Киямаддинли начал работу Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. Специалисты центра будут осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.