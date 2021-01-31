В ДНР сообщили, что местный житель пострадал при обстреле украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Мирный житель Донецкой народной республики (ДНР) получил ранение в результате обстрела поселка Александровка со стороны украинских силовиков. Об этом в воскресенье сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Вооруженные формирования Украины ведут массированные обстрелы юго-западных окраин Донецка. По предварительным данным, ранен мирный житель населенного пункта Александровка", - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей (ДАН).

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.