{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Делегация афганских властей может вернуться в Кабул, если талибы не продолжат диалог

Уже более 10 дней стороны не проводили в Дохе никаких встреч

ТАСС, 31 января. Делегация афганских властей, участвующая в Дохе в диалоге о восстановлении мира в стране с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), объявила о возможности возвращения в Кабул, если талибы будут затягивать переговоры. Об этом, как передал афганский телеканал 1TV, сообщил член делегации правительства Афганистана Расул Талиб.

По его словам, представители афганских властей "рассматривают возможность возвращения [из столицы Катара] в Кабул, если талибы и дальше будут откладывать возобновление диалога".

Талиб также сообщил, что до сих пор делегация радикального движения не предлагала для обсуждения (в Дохе) ни вопрос о формировании временного правительства Афганистана, ни проблему освобождения оставшихся в афганских тюрьмах сторонников "Талибан". Он вместе с тем отверг любые требования талибов об уходе со своего поста президента страны Ашрафа Гани. "Подобные предложения неприемлемы, Гани - законно избранный президент Афганистана", - указал Талиб.

Правительственная делегация приветствовала намерение новой американской администрации пересмотреть договор между США и талибами. Представитель Кабула выразил надежду, что этот процесс у Вашингтона "не займет много времени".

В настоящее время переговоры между правительством Афганистана и талибами, которые проходят в столице Катара, застопорились; уже более 10 дней делегации сторон не проводили в Дохе никаких двусторонних встреч. Как указывает телеканал TOLOnews, представители "Талибана" с большим трудом идут на диалог из-за отсутствия международных гарантий освобождения из правительственных тюрем оставшихся около 7 тыс. сторонников движения и исключения имен лидеров радикального движения из черных списков ООН.

Теги
Афганистан
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Спикер парламента Ирана назвал разочарованием заявления госсекретаря США по ядерной сделке
Американскому правительству следует определить, как они будут реализовывать свои обязательства по отмене санкций в отношении Ирана, заявил Мохаммад Багер Галибаф
Читать полностью