Делегация афганских властей может вернуться в Кабул, если талибы не продолжат диалог

ТАСС, 31 января. Делегация афганских властей, участвующая в Дохе в диалоге о восстановлении мира в стране с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), объявила о возможности возвращения в Кабул, если талибы будут затягивать переговоры. Об этом, как передал афганский телеканал 1TV, сообщил член делегации правительства Афганистана Расул Талиб.

По его словам, представители афганских властей "рассматривают возможность возвращения [из столицы Катара] в Кабул, если талибы и дальше будут откладывать возобновление диалога".

Талиб также сообщил, что до сих пор делегация радикального движения не предлагала для обсуждения (в Дохе) ни вопрос о формировании временного правительства Афганистана, ни проблему освобождения оставшихся в афганских тюрьмах сторонников "Талибан". Он вместе с тем отверг любые требования талибов об уходе со своего поста президента страны Ашрафа Гани. "Подобные предложения неприемлемы, Гани - законно избранный президент Афганистана", - указал Талиб.

Правительственная делегация приветствовала намерение новой американской администрации пересмотреть договор между США и талибами. Представитель Кабула выразил надежду, что этот процесс у Вашингтона "не займет много времени".

В настоящее время переговоры между правительством Афганистана и талибами, которые проходят в столице Катара, застопорились; уже более 10 дней делегации сторон не проводили в Дохе никаких двусторонних встреч. Как указывает телеканал TOLOnews, представители "Талибана" с большим трудом идут на диалог из-за отсутствия международных гарантий освобождения из правительственных тюрем оставшихся около 7 тыс. сторонников движения и исключения имен лидеров радикального движения из черных списков ООН.