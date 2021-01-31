Зариф: Иран готов содействовать диалогу движения "Талибан" с правительством Афганистана

ТЕГЕРАН, 31 января. /ТАСС/. Тегеран готов содействовать диалогу радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) с правительством Афганистана. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе переговоров с представителями талибов, которые прошли в Тегеране.

"В ходе обсуждения министра иностранных дел Ирана и талибов было объявлено о готовности Тегерана способствовать диалогу "Талибана" с правительством и прочими [политическими] группами Афганистана", - сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, глава МИД Ирана "положительно высказался об идее формирования инклюзивного правительства с присутствием всех политических групп в Афганистане", "Я надеюсь, что все ваши [талибов] усилия будут направлены на то, чтобы как можно скорее положить конец страданиям и проблемам людей и как можно быстрее завершить войну и достигнуть мира в Афганистане, а также избавиться от оккупантов", - сказал Зариф.

Делегация движения "Талибан" во главе с Абдул Гани Барадаром прибыла во вторник в Тегеран для проведения переговоров с представителями этой страны. Задачей визита заявлен обмен мнениями по проблеме афганского мирного урегулирования и сопутствующим вопросам.

Нынешний визит стал продолжением контактов Тегерана с талибами. Так, 6 мая 2020 года специальный представитель министра иностранных дел Ирана Мохаммад Ибрагим Тахериянфард провел переговоры с представителями офиса движения "Талибан" в Катаре. Тегеран выражает готовность к диалогу со всеми сторонами конфликта в Афганистане ради достижения мира и стабильности в этой стране.