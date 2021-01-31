СМИ: курды разогнали акцию протеста сторонников правительства на севере Сирии

БЕЙРУТ, 31 января. /ТАСС/. Курдские формирования из "Сил демократической Сирии" (СДС) использовали оружие при разгоне акции протеста сторонников правительства в городе Хасеке - административном центре одноименной провинции. Как сообщило агентство SANA, в результате погиб один демонстрант и еще четверо получили ранения.

"Участники акции вышли на улицы с национальными флагами и портретами президента Башара Асада, они потребовали вывода отрядов СДС из северо-восточных районов страны и восстановления над ними суверенитета сирийского государства", - отметило агентство.

Это не первый случай проявления недовольства со стороны арабского населения в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, большая часть которых остается под контролем формирований СДС, поддерживаемых прозападной коалицией во главе с США.

23 января перестрелки между курдами и отрядами Сил национальной обороны (СНО), воюющими на стороне сирийской армии, произошли в городе Эль-Камышлы. Сведений о пострадавших не поступало. В руках отрядов СНО остается несколько кварталов в центре этого города, где находятся госучреждения, штабы силовых структур и горком правящей партии арабского социалистического возрождения.

По сведениям телеканала Al-Hadath, напряженность в отношениях между курдскими формированиями и отрядами СНО возникла из-за событий в городе Алеппо (360 км от Дамаска), где правительственные силы окружили населенные курдами кварталы Шейх-Максуд, Ашрафия и Шахба. Командование СДС потребовало снятия осады и освобождения всех задержанных в Алеппо курдов.