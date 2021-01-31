Армия Хафтара обвинила экстремистов в попытке помешать урегулированию в Ливии

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Главное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара обвинило экстремистов в попытке сорвать усилия по достижению политического урегулирования в Ливии. Об этом говорится в распространенном 31 января заявлении командования.

"Активность экстремистских сил в СМИ стремительно возросла - ежедневно публикуются недостоверные и фальшивые новости, нацеленные на то, чтобы посеять страх и панику, дискредитировать главное командование и Ливийскую национальную армию и помешать усилиями военного комитета 5+5", - указывается в поступившем в ТАСС коммюнике.

"Распространение слухов, лжи и огромного количества сфабрикованных новостей не поможет обмануть ливийцев и международное сообщество, которое напрямую обратилось к Турции, призвав ее немедленно вывести свои силы и наемников из Ливии немедленно", - заявил в свою очередь официальный представитель армейского командования генерал-майор Ахмед аль-Мисмари. Его слова цитирует ливийский портал Al Wasat.

Выборы глав органов исполнительной власти

С 1 по 5 февраля в Швейцарии Форум ливийского политического диалога проведет встречу, на которой состоится голосование по кандидатурам премьер-министра и трех членов Президентского совета, де-факто исполняющего роль главы государства. В субботу Миссия ООН по поддержке Ливии обнародовала списки кандидатов: в президентский совет выдвинуты 24 человека, наиболее известным из них являются спикер парламента на востоке Акила Салех и глава заседающего в Триполи консультативного Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. На пост главы правительства претендует 21 человек, в том числе нынешний глава МВД в Правительстве национального согласия (ПНС) Фатхи Али Башага и вице-премьер Ахмед Майтыг. В конечном итоге эти процессы должны завершиться проведением 24 декабря 2021 года общенациональных выборов в Ливии.

В Ливии уже долгое время существуют два органа исполнительной власти - ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи вместе с возглавляемым им же Президентским советом и Высшим государственным советом и восточный кабмин, поддерживаемый Палатой представителей (законно избранным парламентом) и ЛНА Хафтара.

Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на Триполи, в ответ столичный кабмин мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий.