Reuters: вывод иностранных войск из Афганистана не состоится до начала мая

ТАСС, 31 января. Иностранный военный контингент планирует задержаться на территории Афганистана после конца апреля - крайнего срока, который был предусмотрен заключенным в 2020 году мирным соглашением между США и представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

"Полный вывод союзников до конца апреля не состоится. Условия [мирного соглашения] не были выполнены, - заявил собеседник агентства. - С приходом новой администрации США в политику будут внесены определенные изменения, курс на скорейший вывод [войск], который был приоритетным, будет пересмотрен, и мы увидим более продуманную стратегию вывода".

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 гг. численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.