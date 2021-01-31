СМИ: два курдских бойца погибли при взрыве мины в провинции Хасеке

БЕЙРУТ, 31 января. /ТАСС/. Внедорожник с курдскими бойцами из состава "Сил демократической Сирии" (СДС) подорвался в воскресенье на мине, установленной террористами на шоссе к югу от города Хасеке (620 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, инцидент произошел в районе населенного пункта Эль-Харрафи, в результате взрыва погибло двое курдских бойцов, есть раненые.

Внедорожник двигался в одной патрульной колонне с американскими военнослужащими в направлении нефтяного месторождения в провинции Дейр-эз-Зор. Сведений о пострадавших среди военных США не поступало.

По сведениям агентства, 29 января в районе Эль-Харрафи была обстреляна еще одна совместная американо-курдская колонна. Вылазку предприняли террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Сообщалось о раненых в рядах курдских бойцов.

Город Хасеке и одноименная провинция на северо-востоке Сирии были очищены курдскими формированиями от банд ИГ в 2016 году. Однако в последнее время террористы, укрывающиеся в пограничных с Ираком районах, все чаще напоминают о себе и устраивают диверсии на дорогах, а также в населенных пунктах у штабов и постов СДС.

Военнослужащие США размещены в Сирии на девяти базах в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, они оказывают помощь отрядам СДС в борьбе с бандами ИГ.