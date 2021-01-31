Белорусские правозащитники сообщают о задержании в Минске швейцарской журналистки

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Швейцарская журналистка Лючия Чирки задержана в центре Минска, в настоящее время связь с ней отсутствует. Об этом сообщает в воскресенье незарегистрированный белорусскими властями сайт правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, журналистка успела сообщить, что ее задержали в центре Минска. Вместе с ней, по данным "Весны" задержаны еще несколько человек. Правозащитники утверждают, что Чирки имеет аккредитацию МИД Белоруссии.

В правоохранительных органах пока не комментируют данную ситуацию.

Акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов, победу на которых с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. Белорусские правозащитники сообщили, что за 2020 год с начала президентской избирательной кампании общее число задержанных за участие в акциях составило более 33 тыс. человек, возбуждено больше тысячи уголовных дел. В последнее время в Минске проходят локальные акции протеста во дворах, микрорайонах.