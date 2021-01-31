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В Анголе при столкновениях с полицией погибли семь человек

Это произошло во время беспорядков с участием сторонников предоставления региону большей автономии от центрального правительства страны

ПРЕТОРИЯ, 31 января. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли и 28 получили ранения на северо-востоке Анголы во время беспорядков с участием сторонников предоставления данному региону страны большей автономии от центрального правительства. Об этом сообщила в воскресенье кенийская газета Nation.

Выступление активистов из группировки "Движение протектората Лунда - Чокве" состоялось утром 30 января в городе Кафунфу провинции Северная Лунда, отмечает издание. По словам властей, около 300 сторонников автономии попытались захватить полицейский участок и водрузить над ним свой флаг.

Полицейские подразделения пресекли акцию. В ходе столкновений погибли семь сторонников группировки, еще 28 получили ранения. Власти заявили, что ими пресечена "попытка вооруженного восстания". Кафунфу расположен в 656 км к северо-востоку от ангольской столицы Луанды недалеко от границы с Демократической Республикой Конго.

Группировка "Движение протектората Лунда - Чокве" была создана в 2007 году. Она добивается административной и финансовой автономии северо-восточных регионов Анголы, которые входили в 17 веке в королевство Лунда, известное также как Чокве.

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