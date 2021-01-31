Задержанную в Минске швейцарскую журналистку освободили

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии освободили задержанную в Минске швейцарскую журналистку Лючию Чирки. Об этом сообщил в воскресенье незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".

"Около 17:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) посольство Швейцарии сообщило нам, что журналистку Лючию Чирки освободили", - передает правозащитный центр на своем сайте.

По его данным, журналистка ранее сообщила, что ее задержали в воскресенье в центре Минска. Вместе с ней, по сообщению "Весны", были задержаны еще несколько человек. Правозащитники утверждают, что Чирки имеет аккредитацию МИД Белоруссии.

На своем сайте центр "Весна" публикует список задержанных в воскресенье в Минске, в котором на 17:30 мск значатся имена 32 человек.