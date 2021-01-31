Делегация Южного переходного совета Йемена хочет обсудить в Москве способы достижения мира

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Делегация Южного переходного совета (ЮПС) Йемена во главе с Айдарусом аз-Зубайди планирует обсудить с российским руководством способы достижения мира и стабилизации ситуации в истощенной многолетним конфликтом и военными действиями стране. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС перед вылетом делегации в Москву официальный представитель совета Али аль-Катири.

"Планируется обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, - сказал он. - В первую очередь, это - способы достижения мира, установления безопасности и стабильности на юге, во всем Йемене и в регионе в целом, что отвечает законным чаяниям нашего южного народа". По словам официального представителя ЮПС, в ходе официального визита в Москву, который начинается 1 февраля по приглашению российской стороны, запланированы встречи с представителями правительства, Госдумы и Совета Федерации.

В настоящее время Южный переходный совет добивается скорейшего завершения реализации Эр-Риядского соглашения, ускорения процесса назначения губернаторов провинций и руководителей местных управлений безопасности и перехода к формированию нового единого правительства.

Эр-Риядское соглашение

Согласно подписанному в ноябре 2019 года в Эр-Рияде соглашению, правительство формируется из 24 министров, которые в равной степени представляют юг и север Йемена. Стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их Минобороны и МВД, а также объединить усилия под руководством аравийской коалиции с целью противостоять хуситам и террористическим группировкам "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Тогда эта инициированная саудовцами сделка на время успокоила ситуацию на юге страны, после того как в августе того же года южане захватили Аден и ряд регионов в соседних провинциях.

Между тем позднее стороны вновь погрязли в распрях, которые спровоцировали новый виток насилия и привели к тому, что в 2020 году ЮПС объявил о самоуправлении в контролируемых им районах, в том числе Адене, введя на этих территориях режим чрезвычайного положения. Успокоить ситуацию и вернуть ЮПС к переговорам с правительством саудовцам удалось только к концу июня. В то же время формирования сторон неоднократно вступали в вооруженные столкновения, в которых были погибшие и раненые.

В декабре 2020 года аравийская коалиция под командованием Саудовской Аравии объявила, что военная составляющая Эр-Риядского соглашения между ЮПС и признанным международным сообществом правительством Йемена практически полностью реализована. "Осуществление военной части Эр-Риядского соглашения близится к завершению в соответствии с намеченными планами, - указала коалиция. - Размежевание сил в Абьяне и их отвод из Адена проходили дисциплинированно в рамках полной приверженности сторон их обязательствам. Успешная реализация этой составляющей открывает путь для формирования йеменского правительства". Тогда же было объявлено о том, что ЮПС и поддерживающий президента Хади кабмин окончательно согласовали вопросы создания нового единого правительства.

Конфликт в Йемене

В августе 2014 года началось противостояние йеменских властей в лице президента Абд Раббо Мансура Хади и его сторонников с хуситами. В январе 2015 года "Ансар Аллах" захватило столицу страны Сану и позднее сформировало свое параллельное правительство. Президент Хади с членами его кабмина вынуждены были перебраться в Аден, а в настоящее время большую часть времени проводят в Эр-Рияде. В наиболее активную фазу противоборство перешло с вторжением в страну в марте 2015 года просаудовской коалиции. Продолжающийся почти шесть лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.