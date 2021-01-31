Республиканцы в Сенате предлагают выделить на борьбу с COVID-19 $600 млрд вместо $1,9 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Республиканцы в Сенате Конгресса США предлагают выделить на борьбу с пандемией и ее экономическими последствиями $600 млрд вместе предложенных ранее президентом Джо Байденом $1,9 трлн. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News сенатор Билл Кэссиди (республиканец от штата Луизиана).

"Наш [план] подразумевает выделение порядка $600 млрд", - пояснил он. Таким образом Кэссиди прокомментировал по просьбе ведущего появившиеся ранее сведения о том, что группа из десяти сенаторов написала Байдену письмо с предложением предложить альтернативного плана помощи в связи с COVID-19.

По его словам, данный пакет предусматривает выделение $160 млрд на программу вакцинации населения. "Они будут потрачены на то, чтобы усилить наши возможности, ускорить производство большего количества вакцин, а также добиться того, чтобы они были эффективны против появляющихся новых вариантов [вируса]", - подчеркнул Кэссиди. Кроме того, $20 млрд планируется направить на возобновление работы школ. Вместе с тем, отметил Кэссиди, республиканцы рассчитывают сохранить единовременные выплаты американскому населению для стимулирования экономики, которые будут начинаться с $1 тыс. на человека.

Ранее в воскресенье сенатор Сьюзан Коллинз (республиканка от штата Мэн) сообщила, что группа из десяти сенаторов-республиканцев готовится представить свой пакет мер по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями. В своем письме законодатели отмечают, что их проект отражает многие из заявленных Байденом приоритетов в вопросе борьбы с пандемией и ее последствиями. В частности, инициатива республиканцев предполагает единовременные выплаты гражданам, расширенные выплаты в рамках пособий по безработице, помощь предприятиям малого бизнеса.

В пятницу Байден призвал Конгресс как можно скорее принять предложенный им пакет мер на $1,9 трлн. Данная инициатива предполагает выделение около $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. Согласно плану, до $2 тыс. суммарно увеличиваются прямые единовременные выплаты американцам. Документ содержит призыв к повышению до $15 минимальной почасовой оплаты труда в стране и введению дополнительных льгот.