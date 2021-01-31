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Египет впервые за два месяца открывает пограничный переход на границе с сектором Газа

Согласно решению египетских властей, пограничный переход будет открыт с 1 по 4 февраля включительно по гуманитарным соображениям

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Египет объявил о возобновлении работы КПП "Рафах" на границе с сектором Газа на четыре дня. Об этом сообщило в воскресенье палестинское информационное агентство WAFA.

Граница с прибрежным анклавом откроется впервые за два месяца, отметило агентство. Согласно решению египетских властей, пограничный переход будет открыт с 1 по 4 февраля включительно по гуманитарным соображениям, "чтобы дать возможность выехать из анклава палестинским студентам, нуждающимся в лечении больным людям, египтянам и иностранцам, а также тем, у кого есть соответствующие разрешения на выезд из сектора Газа".

В минувшем году из-за пандемии нового коронавируса КПП "Рафах" большую часть года был закрыт. С марта по август он открылся только однажды на три дня. До конца года власти Египта еще один раз в ноябре возобновляли его работу.

КПП "Рафах" на палестино-египетской границе остается единственным связывающим сектор Газа с остальным миром переходом. Еще два перехода, которые находятся под контролем Израиля, фактически бездействуют.

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Египет
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