Ливийский форум изберет в Швейцарии членов президентского совета и премьера Ливии

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. Форум ливийского политического диалога (ФЛПД) соберется в понедельник в Швейцарии для проведения голосования по кандидатурам премьер-министра и трех членов Президентского совета Ливии. Цель встречи, которая продлится до 5 февраля, состоит в формировании единого для всей страны временного исполнительного органа власти, имеющего в качестве основной задачи проведение 24 декабря 2021 года общенациональных выборов, сообщила пресс-служба женевской штаб-квартиры ООН.

В субботу Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) обнародовала списки кандидатов: в президентский совет выдвинуты 24 человека, наиболее известным из них являются спикер парламента на востоке страны Акила Салех и глава заседающего в Триполи консультативного Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. На пост главы правительства претендует 21 человек, в том числе нынешний глава МВД в Правительстве национального согласия (ПНС) Фатхи Али Башага и вице-премьер Ахмед Майтыг.

"Во время встречи ФЛПД проголосует по вопросу о постах в Президентском совете, состоящем из трех человек, и по премьер-министру в соответствии с дорожной картой, одобренной на форуме в Тунисе в середине ноября", - сообщила ранее пресс-служба женевской штаб-квартиры ООН. Точное место заседания ФЛПД в Швейцарии 1-5 февраля не раскрывается. Отмечается, что встреча будет проведена при содействии исполняющей обязанности спецпосланника генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс и при поддержке со стороны швейцарского правительства.

Как пояснили в МООНПЛ, в ходе встречи в Швейцарии миссия ООН "пригласит всех кандидатов на интерактивную сессию" с членами Форума, что даст возможность кандидатам "изложить свое видение выполнения дорожной карты, согласованной ФЛПД". МООНПЛ, кроме того, проведет "цифровой диалог" с общественностью в Ливии и "соберет вопросы к кандидатам".

Уже долгое время в Ливии существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи вместе с возглавляемым им же Президентским советом (исполняет роль главы государства) и происламистским Высшим государственным советом (исполняет исключительно консультативную роль) и восточный кабмин, поддерживаемый Палатой представителей (постоянный избранный парламент) и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на Триполи, в ответ столичный кабмин мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий.