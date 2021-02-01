Индия до конца года ожидает начала поставок российских МиГ-29 и Су-30МКИ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Индийская сторона ожидает начала поставок 21 легкого истребителя МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ до конца 2021 года в случае подписания готовящегося контракта с Россией. Об этом в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник, сообщил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

"Переговоры идут. Как только обе стороны утвердят цену и технические характеристики, мы подпишем контракт. Думаю, это произойдет в ближайшее время. Мы ожидаем, что поставки, в случае подписания контракта, могут начаться уже в этом году", - сообщил дипломат.

Посол уточнил, что на нынешнем этапе переговоров по закупке самолетов идет обсуждение технических деталей соглашения.

Ранее в январе газета Times of India сообщала, что Индия планирует закупить у России 21 легкий истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ. Приобретение по относительно низким ценам установочной партии МиГ-29 увеличит численность этих истребителей в составе ВВС Индии до 59. С закупкой 12 Су-30МКИ количество этих боевых самолетов в индийской военной авиации будет доведено до 284.

Одновременно с закупками у России МиГ-29 и Су-30МКИ Индия будет проводить модернизацию этих истребителей, находящихся на вооружении национальных ВВС. Они будут оснащаться новейшими средствами радиоэлектронной борьбы, на вооружении индийских "Сухих" появятся сверхзвуковые ракеты BrahMos совместной российско-индийской разработки.