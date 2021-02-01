Власти Венесуэлы заявили, что оппозиция планировала взорвать здание парламента

БОГОТА, 1 февраля. /ТАСС/. Представители венесуэльской оппозиции во главе с Леопольдо Лопесом планировали устроить взрыв в здании Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики. Об этом в воскресенье сообщил председатель парламента южноамериканской страны Хорхе Родригес.

"Леопольдо Лопес <...> планировал взорвать бомбу в штаб-квартире Национальной ассамблеи", - заявил Родригес, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Политик добавил, что властям удалось предотвратить теракт. "Доказательства [причастности Лопеса] мы покажем на следующей неделе", - подчеркнул Родригес.

Лопес в Twitter написал, что обвинения властей являются ложью.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.