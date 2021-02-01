Зеленский считает, что в США не должны были публиковать содержание его разговора с Трампом

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Белый дом не должен был в 2019 году публиковать стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с тогдашним главой вашингтонской администрации Дональдом Трампом. Такое мнение украинский лидер выразил в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье.

Речь идет о телефонной беседе, состоявшейся в июле 2019 года. Содержание этого разговора стало поводом для запуска осенью того же года процедуры импичмента в отношении президента США. Демократы утверждали, что республиканец Трамп в ходе беседы мог оказывать давление на Зеленского с целью побудить Киев помочь ему избраться на второй срок в ходе президентских выборов в США в 2020 году. В результате Белому дому пришлось опубликовать стенограмму разговора лидеров двух стран. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генпрокуратуры, не нашло в содержании беседы нарушений национального законодательства, а также не усмотрело оснований для проведения дальнейшего расследования.

Попытка отстранить Трампа от должности тогда не увенчалась успехом. Контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США утвердила обвинения против президента, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства по обеим статьям (злоупотребление властью и создание препятствий деятельности Конгресса).

"Я читаю [в СМИ], что Трамп оказывал давление [на меня]. Я был очень оскорблен, услышав это. Почему? Потому что я - президент Украины. Мы можем быть меньше, чем США, но мы - независимая Украина. Поэтому он не давил на меня, я никогда так не скажу", - заявил Зеленский в интервью.

"Был один неприятный момент. Ранее я об этом не говорил. Публикация [стенограммы] нашей беседы. Мне кажется, это очень неправильно. И это не Украина ее обнародовала, я бы никогда не позволил этому случиться. Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. В любом случае, ни у кого из нас не было права публиковать подобное", - продолжил украинский президент.