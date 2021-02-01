Трамп нанял двух новых адвокатов для защиты на процедуре импичмента в Сенате

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заключил с двумя адвокатами договоренность о том, что они будут представлять его интересы на процедуре по импичменту в Сенате Конгресса США. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на заявление штаба республиканца.

По его данным, в команду защиты экс-президента вошли юристы Дэвид Шон и Брюс Кастор. Согласно заявлению штаба Трампа, оба адвоката согласились с тем, что импичмент бывшего президента противоречит американскому законодательству.

"Для меня честь представлять интересы 45-го президента Дональда Трампа и Конституцию Соединенных Штатов", - отметил в собственном заявлении Шон. Кастор в свою очередь подчеркнул, что в рамках процедуры импичмента "Конституция США будет проверена на прочность".

В субботу стало известно от том, что Трамп прекратил сотрудничество с пятью адвокатами, которые разрабатывали стратегию защиты в рамках процедуры по его импичменту. Команду юристов экс-президента покинули возглавлявший ее Бутч Бауэрс, а также Дебора Барбье, Джонни Гэссер, Грег Харрис и Джошуа Говард, По информации источников агентства Reuters, решение о прекращении сотрудничества было обоюдным. СNN в свою очередь отмечает, что причиной разногласий могло стать стремление Трампа сосредоточить стратегию защиты на том, что проигранные им выборы якобы были фальсифицированы, а не на вопросе законности импичмента после того, как срок полномочий президента истек.

Второй импичмент

Резолюция об импичменте Трампа была принята Палатой представителей Конгресса США 13 января, в минувший понедельник конгрессмены передали документ в Сенат. Статья обвинения в резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден.

Сам процесс начнется в Сенате 9 февраля. Сенаторы будут фактически выполнять функции членов суда присяжных. Палата представителей Конгресса выступит в качестве стороны обвинения.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.