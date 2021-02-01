Главный санврач и вице-министр здравоохранения Казахстана привились вакциной "Спутник V"

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и заместитель главы Минздрава Ажар Гиният привились в понедельник российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Соответствующую процедуру представители руководства ведомства прошли в городской поликлинике №6 казахстанской столицы, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

С 1 февраля в Казахстане начинается поэтапная вакцинация населения от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" производства России. С 15 февраля в республике планируют использовать вакцину "Спутник V", произведенную на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со второго квартала этого года к процессу вакцинации населения намерены подключить препарат казахстанского производства QazCovid-In, который в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.

На данный момент в Казахстане с начала пандемии подтверждены 187 970 случаев инфицирования коронавирусом, 168 768 пациентов выздоровели, 2 556 человек умерли.