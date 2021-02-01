Байден обсудит с республиканцами их предложения по пакету мер для борьбы с пандемией

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готов обсудить с сенаторами-республиканцами их предложения по пакету мер для борьбы с пандемией и ее экономическими последствиями. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Ранее 10 сенаторов-республиканцев во главе со Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) направили Байдену письмо, в котором сообщили о подготовке ими альтернативы программе краткосрочных мер на сумму $1,9 трлн, предложенной до этого главой вашингтонской администрации. Законодатели попросили Байдена о встрече для более детального обсуждения их проекта, который республиканцы считают компромиссным.

"Сегодня президент получил письмо от 10 сенаторов-республиканцев, которые просят о встрече с ним для обсуждения их идей относительно действий, необходимых для преодоления этого кризиса. В ответ президент поговорил с сенатором Коллинз и пригласил еще других подписавших письмо прийти в Белый дом в начале недели для полноценного обмена мнениями", - сказано в заявлении Псаки.

Коллинз позднее сообщила на своей странице в Twitter, что встреча сенаторов с Байденом состоится в понедельник, 1 февраля. "[Мы] ценим оперативный ответ президента на наше письмо и рады принять его приглашение посетить Белый дом завтра днем", - говорится в сообщении.

Две инициативы

В своем письме законодатели отметили, что их проект отражает многие из заявленных Байденом приоритетов. В частности, инициатива республиканцев предполагает единовременные выплаты гражданам, расширенные выплаты в рамках пособий по безработице, помощь предприятиям малого бизнеса. Сенатор Билл Кэссиди (республиканец от штата Луизиана), вошедший в число подписавших письмо, заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News, что план республиканцев предполагает выделение на меры по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями $600 млрд.

Программа Байдена, получившая название American Rescue Plan ("Американский план спасения"), предусматривает выделение около $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. В пятницу Байден призвал Конгресс как можно скорее принять эту инициативу, а в заявлении Псаки отмечается, что президент США ранее обсуждал предложенный им проект с лидерами демократов в Конгрессе США. "Он [Байден] благодарен Конгрессу за то, что тот готов приступить к работе по American Rescue Plan", - сказано в сообщении. Псаки также подчеркнула, что American Rescue Plan является "крайне необходимым".