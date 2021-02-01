В МИД Ирана призвали к диалогу с талибами

ТЕГЕРАН, 1 февраля. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) является неотъемлемой частью сегодняшнего Афганистана, поэтому с ними необходимо вести диалог. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Движение "Талибан" - это часть сегодняшней реальности в Афганистане", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Тегеран ведет переговоры с этой организацией.

По словам дипломата, "о недавней поездке [делегации талибов в Тегеран] иранская сторона поставила в известность правительство Афганистана". "Эта поездка осуществлялась в рамках диалога между "Талибаном" и правительством Афганистана", - отметил он

Делегация движения "Талибан" во главе с Абдул Гани Барадаром прибыла 26 января в Тегеран для проведения переговоров с представителями этой страны. 31 января представители делегации провели встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом

Визит стал продолжением контактов Тегерана с талибами. Так, 6 мая 2020 года специальный представитель министра иностранных дел Ирана Мохаммад Ибрагим Тахериянфард провел переговоры с представителями офиса движения "Талибан" в Катаре. Тегеран выражает готовность к диалогу со всеми сторонами конфликта в Афганистане ради достижения мира и стабильности в этой стране.