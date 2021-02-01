Спикер Рады заявил, что Украине не надо проводить референдум по вопросу Крыма и Донбасса

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил об отсутствии необходимости в проведении всеукраинского референдума по вопросу неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также Крыма. Об этом он заявил в понедельник, комментируя соответствующее предложение полпреда Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Леонида Кравчука.

"При всем уважении к Леониду Макаровичу, но я не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу, потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей - это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся. Мы все знаем, сколько стоит референдум, не думаю, что нам нужно проводить его. Нам есть на что потратить эти средства", - сказал он на брифинге в Киеве.

Днем ранее Кравчук предложил применить новый закон о референдуме, вынеся на него вопрос о неподконтрольных Киеву территориях. Он полагает, что именно украинцы должны решить, "какой должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Киевом, но являются украинскими территориями".

Закон о референдуме

Верховная рада 26 января приняла закон о всеукраинском референдуме. Документ определяет четыре вида референдумов, в частности для внесения изменений в конституцию Украины, решения вопросов общегосударственного значения, изменения территории страны и потери силы закона или отдельных его положений. При этом документ запрещает выносить на референдум вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, бюджета, амнистии и те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Всеукраинский референдум объявляется по требованию не менее 3 млн граждан, которые имеют право голоса, соответствующим указом президента страны.

Практика референдумов

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.

Кроме того, в 2014 году жители Донецкой и Луганской областей Украины отказались признать итоги "майдана" и начали массовые акции протеста. В апреле того же года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале в Донбассе силовой операции. На фоне нарастающих боевых действий 11 мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении. Явка в ЛНР составила 81%, в ДНР - 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР - 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.