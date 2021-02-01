В ЕС не меняют планов визита в Москву главы своей дипломатии, несмотря на акции протеста

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Евросоюз не меняет планы визита в Россию своего верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, который начнется 4 февраля. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Нет, все планы визита остаются в силе", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, будет ли аннулирована поездка после малочисленных воскресных акций протеста в РФ.

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с протестами в России и считаем, что этот вопрос должен быть в первую очередь поднят в ходе визита", - отметил Стано.

Как заявил в пятницу в Афинах журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, Россия готовится к очень серьезному разговору с Боррелем по самой природе нынешних отношений с ЕС. 5 февраля глава дипломатии сообщества примет участие в переговорах с руководителем МИД России Сергеем Лавровым. В частности, запланирован обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ, иранскую ядерную программу, обстановку в Нагорном Карабахе, вопросы безопасности в Европе.