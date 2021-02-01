Посвященное внешней политике выступление Байдена отложено

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Выступление президента США Джо Байдена с речью о внешней политике перенесено из-за снегопада в Вашингтоне. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель Белого дома.

Упомянутая речь главы американской администрации планировалась на 1 февраля. Предполагалось, что Байден произнесет ее в Госдепартаменте США. Это выступление "перенесено в связи с непогодой", заявил пресс-пулу президента представитель Белого дома. По его словам, оно состоится позднее на текущей неделе.

"Он [Байден] с нетерпением ожидает посещения [внешнеполитического ведомства США] позднее на этой неделе, когда [технические] сотрудники и дипломаты смогут благополучно добраться на работу", - сказал представитель Белого дома.

Часть восточного побережья США в эти дни накрыла снежная буря. Однако в американской столице, по сути, прошел лишь небольшой снегопад. Тем не менее даже он во многом парализовал жизнь Вашингтона.