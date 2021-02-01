СМИ: Акила Салех оставил должность спикера парламента Ливии

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Ливии - заседающего на востоке страны законно избранного парламента - Акила Салех подал в понедельник в отставку с поста председателя законодательного органа в связи с выдвижением его кандидатуры в Президентский совет. Об этом сообщил ливийский спутниковый телеканал Libya-24.

Салех рассматривается в качестве основного претендента на место в Президентском совете (исполняет функции главы государства), состав которого определится в ближайшее время в Швейцарии, где в понедельник начал работу Форум ливийского политического диалога. В течение пяти дней должен быть сформирован Президентский совет в составе трех человек, а также назначен глава правительства. Создание единых для всей страны временных исполнительных органов власти нацелено на проведение в конечном счете общенациональных выборов в Ливии 24 декабря 2021 года и завершение многолетнего периода двоевластия.

В субботу Миссия ООН по поддержке Ливии обнародовала списки кандидатов: в Президентский совет выдвинуты 24 человека, наиболее известными из них являются Салех и глава заседающего в Триполи консультативного Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. На пост главы кабинета претендует 21 человек, в том числе нынешний руководитель МВД в Правительстве национального согласия (ПНС) Фатхи Али Башага и вице-премьер Ахмед Майтыг.

В Ливии уже долгое время параллельно существуют два органа исполнительной власти - ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи вместе с возглавляемым им же Президентским советом и Высшим государственным советом, а также восточный кабмин, поддерживаемый парламентом и Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на Триполи, в ответ ПНС мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий.